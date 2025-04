Se state cercando un nuovo smartphone con specifiche tecniche elevate a un prezzo competitivo, potrebbe essere il momento giusto per valutare i modelli della linea Poco, attualmente in offerta su Amazon. Questi dispositivi offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendoli una scelta interessante per chi desidera un telefono performante senza spendere una fortuna.

Xiaomi Poco F6

Il Xiaomi Poco F6 è disponibile esclusivamente su Amazon e si distingue per il suo display Flow AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Dotato di un potente processore Snapdragon 8s Gen3, questo smartphone offre 8 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB. Attualmente, è possibile approfittare di un sconto del 15% rispetto al prezzo medio di 317 euro, rendendo il costo finale di questo dispositivo pari a soli 271 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per coloro che cercano un telefono di alta gamma a un prezzo accessibile.

Xiaomi Poco F7 Pro

Un’altra proposta interessante è lo Xiaomi Poco F7 Pro, un dispositivo che offre 12 GB di RAM, una batteria capiente da 6.000 mAh e 256 GB di memoria interna. Attualmente, il telefono è in promozione con uno sconto del 17% rispetto al prezzo suggerito di 599,90 euro. Inoltre, al momento del check-out, gli acquirenti possono beneficiare di un risparmio di 15 euro, portando il prezzo finale a soli 484 euro. Gli utenti di Amazon Prime possono anche ottenere un ulteriore sconto di 30 euro, mentre gli iscritti a Prime Student possono approfittare di un risparmio simile.

Amazon offre inoltre vantaggi esclusivi per i nuovi utenti, come tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste promozioni permettono di accedere a una vasta selezione di musica, eBook e audiolibri, arricchendo l’esperienza d’acquisto e intrattenimento. Con tutte queste offerte, scegliere uno smartphone Poco su Amazon diventa un’opzione allettante per chi cerca tecnologia avanzata a un costo contenuto.