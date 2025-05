Siete in cerca di uno smartphone economico e vi piacerebbe optare per un modello Motorola? La promozione attualmente disponibile su Amazon potrebbe fare al caso vostro.

Dettagli dell’offerta

Il protagonista di questa offerta è il Motorola Moto G05, un dispositivo di notevole qualità, venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata. Questo smartphone è attualmente scontato del 36% rispetto al prezzo consigliato di 169 euro, permettendo così di acquistarlo a soli 109 euro.

Caratteristiche tecniche

Il Motorola Moto G05 si distingue per il suo display HD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Tra le specifiche tecniche spiccano il processore MediaTek Helio G81, accompagnato da 4 GB di RAM e una generosa memoria interna di 256 GB. La batteria, con una capacità di 5.200 mAh, assicura un’ottima autonomia, rendendo questo smartphone ideale per l’uso quotidiano. Non manca, infine, il sistema operativo Android 15 e una fotocamera da 50 MP dotata di sensore antisfarfallio, perfetta per scattare foto di alta qualità.

Promozione per studenti

Se sei uno studente, puoi anche sfruttare la speciale promozione Amazon Prime Student. Registrandoti, avrai accesso a tre mesi gratuiti del servizio, che include spedizioni gratuite con Prime, film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!