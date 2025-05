Se siete in procinto di acquistare una scheda video NVIDIA GeForce RTX di ultima generazione, potrebbe essere il momento giusto per approfittare di un’offerta interessante legata all’uscita di DOOM: The Dark Ages. Amazon ha infatti lanciato una promozione che prevede l’omaggio di questo titolo con l’acquisto di una GPU RTX 5070 di MSI.

Il pacchetto è disponibile al prezzo di 789 euro, con la vendita e la spedizione gestite direttamente da Amazon. Acquistando questo bundle, si ottiene una scheda video MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC, accompagnata da un codice Steam per il download della DOOM: The Dark Ages Premium Edition. Questo gioco, al momento della scrittura, è in vendita su Steam a 109,99 euro. È importante notare che DOOM: The Dark Ages sarà rilasciato il 15 maggio 2025, con la possibilità di accesso anticipato dal 13 maggio per chi effettua il preacquisto.

Dettagli dell’offerta

L’iniziativa di Amazon non si limita solo alla GPU menzionata. Fino al 21 maggio 2025, sarà possibile ricevere in omaggio la DOOM: The Dark Ages Premium Edition con l’acquisto di vari prodotti della Serie RTX 50. Questa promozione si applica a diverse schede video della gamma, offrendo così l’opportunità a un numero maggiore di clienti di ottenere il gioco insieme alla loro nuova GPU.

Per chi è interessato, è consigliabile consultare un approfondimento specifico che illustra le modalità di ricezione del codice digitale per DOOM: The Dark Ages in relazione all’acquisto di una GPU della Serie RTX 50.

