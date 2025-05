Se siete in cerca di un mini PC economico ma con prestazioni elevate, è il momento giusto per considerare un’offerta su Amazon che merita attenzione.

Dettagli dell’offerta su Bosgame E2

Il mini PC in promozione è il Bosgame E2, un dispositivo dalle caratteristiche tecniche sorprendenti, ora disponibile a un prezzo scontato. Attualmente, grazie a uno sconto del 4% e a un coupon temporaneo del valore di 70 euro, il costo finale è sceso da 279 euro a soli 169 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un computer compatto e potente.

Caratteristiche tecniche del Bosgame E2

Il Bosgame E2 si presenta con una scocca di colore grigio scuro, all’interno della quale si trova il potente processore AMD Ryzen 5 3550H. Questo chip è composto da 4 Core e 8 Thread, raggiungendo una frequenza massima di 3,7 GHz. Le specifiche continuano con una memoria RAM DDR4 da 16 GB e un’unità SSD PCIe 3.0 da 512 GB, il che garantisce prestazioni elevate e una rapida gestione dei dati. Inoltre, il PC è fornito con una licenza di Windows 11 Pro, già installato, rendendolo immediatamente pronto all’uso.

Vantaggi di Amazon Prime

Per coloro che non sono ancora iscritti ad Amazon Prime, è possibile approfittare di una prova gratuita di 30 giorni, grazie a una promozione esclusiva. Gli studenti possono accedere a tre mesi di Prime senza alcun costo. Iscriversi a questo servizio consente di godere di numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide gratuite e accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Altri vantaggi includono tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible, offrendo un’ampia gamma di opzioni di intrattenimento e servizi.

La promozione attuale sul Bosgame E2 rappresenta un’opportunità da cogliere al volo, soprattutto per chi cerca un mini PC di qualità a un prezzo competitivo.