Il mercato dei computer portatili è in continua evoluzione, e nel 2025, gli utenti cercano dispositivi che uniscano potenza, velocità e convenienza economica. Attualmente, una delle offerte più interessanti proviene da Amazon, dove è possibile acquistare un notebook che soddisfa queste esigenze.

Dettagli dell’offerta su Acemagic ax17

Amazon ha lanciato una promozione per l’Acemagic AX17, un computer portatile che si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Questo modello è disponibile a un prezzo significativamente ridotto, grazie a uno sconto del 10% sul prezzo medio di 479,90 euro. Inoltre, un coupon di 70 euro consente di abbattere ulteriormente il costo, portandolo a soli 359 euro. Questa offerta rende l’Acemagic AX17 una scelta accessibile per chi cerca un dispositivo potente senza dover spendere una fortuna.

Caratteristiche tecniche del notebook

Il computer portatile Acemagic AX17 è dotato di uno schermo IPS da 17,3 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), che offre immagini nitide e colori vivaci, rendendolo ideale per la visione di film e per il lavoro. La tastiera italiana facilita l’uso quotidiano, mentre il cuore del dispositivo è rappresentato dal processore Intel Alder Lake N97, capace di raggiungere una frequenza massima di 3,6 GHz. Questo, insieme a 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB, garantisce prestazioni fluide e veloci, adatte sia per attività di produttività che per il gaming.

In aggiunta, la batteria ai polimeri di litio da 5.000 mAh assicura un’autonomia soddisfacente, consentendo di utilizzare il computer per ore senza necessità di ricarica. Questa combinazione di caratteristiche rende l’Acemagic AX17 un’opzione molto interessante per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia.

Scoprire di più su amazon

Per chi desidera approfondire ulteriormente le specifiche e le funzionalità del notebook Acemagic AX17, è possibile visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon. Qui si possono trovare informazioni dettagliate e recensioni da parte di altri utenti, che possono aiutare nella decisione di acquisto.

In aggiunta, è possibile iscriversi ad Amazon Prime, che offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Durante questo tempo, gli utenti possono usufruire di vantaggi come spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Questa offerta rappresenta un’ottima opportunità per esplorare tutti i servizi disponibili e trarre il massimo dal proprio abbonamento.