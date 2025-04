Se siete in cerca di un computer portatile per il gaming che non richieda un investimento eccessivo, è consigliabile prestare attenzione a una proposta attualmente disponibile su Amazon. Il dispositivo in questione è il Medion ERAZER CRAWLER E40, un notebook dedicato ai videogiocatori, attualmente in promozione con spedizione immediata da parte di Amazon.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il Medion ERAZER CRAWLER E40 è attualmente oggetto di uno sconto del 16%, che consente di acquistarne un’unità per soli 638 euro. Questo portatile è progettato per offrire prestazioni adeguate per il gaming leggero e per la fruizione di contenuti multimediali, rendendolo una scelta interessante per chi desidera un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Caratteristiche tecniche del Medion ERAZER CRAWLER E40

Il notebook è dotato di un display IPS Full HD da 15,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e reattiva. Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato da un processore Intel Core i5-12450H, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 512 GB, che offre ampio spazio per giochi e applicazioni. La scheda grafica, una Nvidia GeForce RTX 4050 con 6 GB di VRAM, permette di gestire titoli moderni a risoluzioni 1080p con impostazioni grafiche adeguate.

Vantaggi dell’abbonamento ad Amazon Prime

Il Medion ERAZER CRAWLER E40 rappresenta quindi una scelta valida per chi cerca un computer portatile da gaming a un prezzo competitivo, con caratteristiche tecniche in grado di soddisfare le esigenze di molti videogiocatori.