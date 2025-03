Se siete alla ricerca di una scheda d’acquisizione per registrare i vostri video di gameplay su PlayStation e caricarli su YouTube, è il momento giusto per approfittare di un’offerta vantaggiosa su Amazon. Attualmente, la scheda d’acquisizione TreasLin è disponibile con uno sconto del 35% rispetto al prezzo originale di 34,99 euro, permettendo di acquistarla a soli 22 euro.

Caratteristiche della scheda d’acquisizione TreasLin

La scheda d’acquisizione TreasLin è progettata per soddisfare le esigenze di streamer e creatori di contenuti. Dispone di due porte HDMI—una per l’entrata e l’altra per l’uscita—e di una porta USB che consente di collegare il dispositivo al computer. Questo permette di gestire le immagini in modo semplice e intuitivo. Grazie a queste caratteristiche, è possibile utilizzare la scheda per effettuare streaming su piattaforme come Twitch, registrare sessioni di gioco oppure impiegare fotocamere professionali come webcam sul computer. La compatibilità con i software più utilizzati, come OBS e XSplit, rende questo dispositivo ancora più versatile. Inoltre, supporta un segnale massimo di Full HD a 60 fotogrammi al secondo, garantendo una qualità video elevata.

Vantaggi per studenti e opportunità di Amazon Prime

Se siete studenti, c’è un’ulteriore opportunità da non perdere: la promozione Amazon Prime Student. Iscrivendovi, avrete accesso a tre mesi gratis di servizio, il che vi permetterà di usufruire di spedizioni gratuite con Prime, oltre a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molti altri vantaggi. Questa offerta è ideale per chi desidera esplorare il mondo dello streaming e della creazione di contenuti senza impegni economici iniziali. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, il tempo per approfittare di queste promozioni è limitato.