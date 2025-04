Se desiderate un computer da gaming ma non avete familiarità con il montaggio, la soluzione potrebbe trovarsi su Amazon. Attualmente, il noto e-commerce offre una promozione vantaggiosa su un PC già assemblato, pronto per essere utilizzato.

Offerta imperdibile su Amazon

Dal 2025, è possibile approfittare di un’ottima occasione per acquistare un computer firmato Actina, disponibile con spedizione e vendita direttamente da Amazon. Questo PC è attualmente in offerta con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale, permettendo così di portarlo a casa per soli 833 euro. La spedizione garantita da Amazon assicura che il prodotto arrivi in tempi brevi e in ottime condizioni.

Specifiche tecniche del PC Actina

Il computer Actina è progettato con un case nero elegante, dotato di un pannello laterale trasparente che consente di ammirare l’interno. La configurazione include tre ventole frontali e un dissipatore a liquido All-In-One, pensato per mantenere basse le temperature del processore. Quest’ultimo è un potente Intel Core i5-13400F, che garantisce prestazioni elevate durante le sessioni di gioco.

In aggiunta, il PC è equipaggiato con un alimentatore da 650W, 32 GB di RAM e un SSD da 1TB, che assicurano velocità e spazio sufficiente per tutti i vostri giochi e applicazioni. La scheda grafica, una NVIDIA GeForce RTX 4060, rappresenta la ciliegina sulla torta, offrendo un’esperienza di gioco fluida e dettagliata, particolarmente apprezzata da chi gioca a risoluzioni di 1080p.

Vantaggi aggiuntivi per gli utenti Amazon

Oltre all’acquisto del PC, Amazon offre anche vantaggi extra per i nuovi clienti. Attualmente, è possibile ricevere TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, che consente di ascoltare un’ampia selezione musicale. Inoltre, ci sono DUE MESI GRATIS di Kindle Unlimited, per accedere a una vasta libreria di eBook, e 30 GIORNI GRATIS di Audible, con una ricca selezione di audiolibri e podcast in italiano. Queste offerte rendono l’acquisto ancora più allettante, arricchendo l’esperienza degli utenti con contenuti multimediali di alta qualità.

In sintesi, per chi cerca un computer da gaming già assemblato e pronto all’uso, l’offerta di Amazon sul PC Actina rappresenta una scelta vantaggiosa e conveniente.