Se desiderate potenziare la memoria del vostro computer da gaming, non potete perdere l’opportunità di acquistare i banchi di memoria ORICO attualmente in offerta su Amazon. La promozione riguarda le ORICO Raceline Neon, memorie caratterizzate da un design elegante e da prestazioni elevate, disponibili a un prezzo particolarmente competitivo.

Dettagli dell’offerta su ORICO Raceline Neon

Attualmente, su Amazon è possibile approfittare di un coupon del valore di 30 euro e di un codice promozionale UYZNCZ27, che permette di ottenere uno sconto del 5%. Grazie a queste promozioni, il prezzo finale per il kit di memoria scende da 129,99 euro a soli 93 euro. Questo kit comprende un totale di 32 GB di RAM DDR5, suddivisi in due moduli da 16 GB ciascuno, fornendo così una notevole capacità per gestire anche i giochi più esigenti.

Caratteristiche tecniche delle memorie ORICO

Le memorie ORICO Raceline Neon sono progettate per operare a una frequenza massima di 6000 MHz, garantendo prestazioni elevate. Sono compatibili con i profili Intel XMP 3.0 e AMD Expo, rendendole ideali per gli appassionati di overclocking. Inoltre, il design delle memorie è arricchito da splendide luci RGB, disponibili sia nella versione bianca che in quella nera, che aggiungono un tocco di stile al proprio setup.

Vantaggi esclusivi per gli utenti Amazon

