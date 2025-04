State cercando un televisore con risoluzione 4K che non occupi troppo spazio, dotato di funzioni smart e con un design elegante caratterizzato da bordi sottili? La promozione disponibile su Amazon potrebbe essere l’opzione ideale per voi.

Offerta televisore smart

Attualmente è in offerta la TE43750B46I2PZ, una Smart TV del marchio Telefunken, disponibile sia per la vendita che per la spedizione direttamente da Amazon. I pezzi a disposizione sono limitati e il televisore è in sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato di 269,99 euro, permettendo l’acquisto a soli 229 euro.

Caratteristiche della TV

Questa TV Smart di Telefunken è dotata di un pannello LED da 43 pollici con una risoluzione massima di 4K Ultra HD, e supporta sia Dolby Vision che HDR10. Tra le caratteristiche principali troviamo la compatibilità con Alexa e l’inclusione del sistema operativo TiVo, che consente l’accesso alle applicazioni più diffuse. Inoltre, è presente il digitale terrestre DVB-T2, l’ultima generazione disponibile.

Vantaggi di Amazon Prime

