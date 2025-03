Aggiornare la propria postazione in salotto può essere un’ottima idea, soprattutto se si desidera sostituire la vecchia televisione con un modello all’avanguardia. In questo contesto, una TV Samsung 4K con schermo OLED rappresenta una scelta ideale. Attualmente, è possibile approfittare di una promozione vantaggiosa su Amazon, che offre un’opportunità imperdibile.

Dettagli dell’offerta su Amazon

La Samsung QE55S85DAEXZT, una Smart TV venduta e spedita direttamente da Amazon, è al centro di questa offerta. Disponibile immediatamente, il suo prezzo è particolarmente competitivo. Infatti, è previsto uno sconto del 46% rispetto al prezzo consigliato, che si unisce a un ulteriore sconto di 101 euro applicato al momento del check-out. In questo modo, il prezzo finale scende da 1.699 euro a soli 818 euro. Questa riduzione significativa rende l’acquisto di questo modello ancora più allettante per chi cerca un televisore di qualità.

Caratteristiche tecniche della Samsung QE55S85DAEXZT

La Samsung QE55S85DAEXZT è dotata di un pannello OLED da 55 pollici, in grado di fornire una risoluzione 4K Ultra HD e una frequenza d’aggiornamento massima di 120Hz, grazie alla tecnologia Motion Xcelerator. Queste specifiche permettono di godere di un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, ideale per film e videogiochi. Tra le caratteristiche principali, la TV supporta anche Dolby Atmos e HDR, offrendo un’ottima qualità audio e video. Inoltre, è presente il Gaming Hub, che permette di accedere facilmente a una varietà di giochi.

Promozione per studenti e vantaggi di Amazon Prime

Per gli studenti, c’è un’opportunità aggiuntiva da non perdere: la promozione Amazon Prime Student. Questa offerta consente di usufruire di tre mesi gratuiti di servizio, che includono spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV tramite Prime Video, e giochi con Prime Gaming. Questa iniziativa rappresenta un ottimo modo per sfruttare al meglio l’abbonamento e le offerte disponibili su Amazon.

Con tutte queste opzioni a disposizione, chi cerca di rinnovare il proprio salotto ha ora un’ottima occasione per farlo, approfittando di un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile.