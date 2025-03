Se siete alla ricerca di una promozione vantaggiosa per l’acquisto di una stampante fotografica, l’offerta di Amazon durante la Festa delle Offerte di Primavera potrebbe catturare la vostra attenzione. Tra le varie proposte, spicca la Epson Photo XP-970, una stampante fotografica che si distingue per le sue caratteristiche e il prezzo scontato.

Dettagli dell’offerta su epson photo xp-970

La Epson Photo XP-970 è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 47%, riducendo il prezzo da 360,86 euro a soli 189 euro. Questo modello è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una disponibilità immediata. La stampante è progettata per supportare il formato A3 e presenta un doppio vassoio per una maggiore versatilità nella gestione dei materiali di stampa. Grazie alla tecnologia di stampa a getto d’inchiostro, la qualità delle immagini è elevata, rendendola ideale per chi desidera stampare fotografie di alta qualità.

In termini di connettività, la Epson Photo XP-970 offre opzioni sia WiFi che cablate tramite ethernet. Questa funzionalità consente di collegare facilmente dispositivi come smartphone e tablet, permettendo di gestire le stampe in modalità remota. La possibilità di utilizzare la stampante da diverse fonti rende questo modello particolarmente adatto per utenti che necessitano di un dispositivo versatile e facilmente accessibile.

Vantaggi di amazon prime

Acquistando la Epson Photo XP-970 tramite Amazon, gli utenti possono anche approfittare dei vantaggi offerti dal servizio Amazon Prime. Iscrivendosi a questo servizio, si ottengono consegne rapide e gratuite su una vasta gamma di prodotti. Inoltre, il pacchetto include l’accesso a Amazon Prime Video, dove è possibile trovare una selezione di film e serie TV, e a Amazon Prime Gaming, che offre giochi gratuiti.

Per chi non è ancora iscritto, Amazon offre la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Gli studenti, in particolare, possono beneficiare di un periodo di prova esteso di 90 giorni con la promozione Amazon Prime Student. Oltre a ciò, ci sono anche offerte come tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste opportunità rendono l’iscrizione a Amazon Prime un’opzione interessante per chi desidera massimizzare i propri acquisti online.

Per ulteriori informazioni sulla Epson Photo XP-970, è consigliabile visitare la pagina ufficiale su Amazon, dove si possono trovare dettagli specifici e ulteriori recensioni da parte degli utenti.