Un’opportunità unica si presenta per chi desidera esplorare il mondo della realtà virtuale senza la necessità di console o PC. Attualmente, il Meta Quest 3S è disponibile su Amazon con un’offerta imperdibile, che include anche un videogioco in omaggio.

Dettagli dell’offerta

Il dispositivo, venduto e spedito direttamente da Amazon, è al centro di una promozione a tempo limitato, che offre uno sconto del 9% rispetto al prezzo più basso recente. Il costo attuale è di 299 euro. Questa offerta riguarda la versione del Meta Quest 3S con una memoria interna di 128 GB, spazio sufficiente per installare numerose applicazioni e giochi. A differenza di altri dispositivi simili, il Meta Quest 3S funziona in modo autonomo, eliminando la necessità di un collegamento a un PC per l’utilizzo.

Contenuti inclusi

Un aspetto che rende questa offerta ancora più allettante è l’inclusione di un abbonamento di tre mesi al servizio Meta Quest e una copia del videogioco Batman: Arkham Shadow, il cui valore si aggira intorno ai 70 euro. Questa combinazione di hardware e contenuti offre un’esperienza immersiva e completa per i nuovi utenti della realtà virtuale.

Vantaggi di Amazon Prime

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, è possibile usufruire di una prova gratuita di 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti, in particolare, possono beneficiare di 3 mesi di Prime senza alcun costo. Iscriversi a Prime significa accedere a numerosi vantaggi, tra cui spedizioni veloci gratuite e la possibilità di guardare film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a ottenere giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Inoltre, gli utenti possono godere di TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Questi servizi aggiuntivi offrono un valore significativo a chi decide di approfittare dell’offerta.

Conclusione sull’offerta

Il Meta Quest 3S rappresenta quindi una soluzione ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo della realtà virtuale, con un pacchetto completo e conveniente.