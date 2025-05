La crescente integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore dei computer portatili sta attirando l’attenzione di molti consumatori. In questo contesto, una promozione interessante è stata lanciata da Amazon, che propone un’offerta su un dispositivo innovativo di LG, progettato per affrontare le sfide del futuro.

Il computer portatile in offerta

Dal 5 gennaio 2025, Amazon ha messo in evidenza il notebook LG gram AI 17Z90TL, attualmente disponibile al prezzo di 1.459 euro. Questo dispositivo, venduto e spedito direttamente da Amazon, ha visto un prezzo più basso di 1.499 euro nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione, il che corrisponde a uno sconto del 3%. La proposta è particolarmente allettante per coloro che sono interessati a un computer portatile che integra funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale.

Caratteristiche tecniche del LG gram AI 17Z90TL

Il LG gram AI 17Z90TL è descritto come un Copilot+ PC, progettato per supportare l’era dell’IA. Al suo interno, il dispositivo monta un potente processore Intel Core Ultra 7 256V dotato di una NPU integrata, che ottimizza le prestazioni e l’efficienza energetica. Inoltre, il notebook è equipaggiato con un SSD da 512 GB e 16 GB di RAM, offrendo così ampio spazio per archiviare dati e un’ottima velocità di esecuzione. Un altro aspetto distintivo è il peso ridotto di soli 1,4 kg, che lo rende facilmente trasportabile.

Il display da 17 pollici con risoluzione 2,5K garantisce un’ottima qualità visiva, ideale per attività di lavoro e intrattenimento. Il notebook è alimentato da una batteria da 77 Wh, che promette un’ottima autonomia, e viene fornito con il sistema operativo Windows 11 in versione Home, per una user experience moderna e intuitiva.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera ulteriori dettagli sul notebook LG gram AI 17Z90TL, la pagina dedicata su Amazon offre una panoramica completa delle specifiche e delle funzionalità. Gli acquirenti possono trovare informazioni utili per valutare se questo dispositivo risponde alle loro esigenze.

In aggiunta, Amazon propone un’opzione vantaggiosa per azzerare i costi di spedizione attraverso l’iscrizione ad Amazon Prime. I nuovi membri possono approfittare di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti hanno diritto a ben 90 giorni gratis. L’iscrizione a Prime consente l’accesso a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie su Prime Video, giochi gratuiti su Prime Gaming, e servizi musicali come Music Unlimited per tre mesi, Kindle Unlimited per due mesi e 30 giorni di Audible.

Con queste offerte, Amazon si propone di soddisfare le esigenze di un’utenza sempre più orientata verso l’innovazione tecnologica, rendendo il LG gram AI 17Z90TL una scelta interessante per chi desidera un computer portatile all’avanguardia.