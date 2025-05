Se siete interessati all’acquisto di una scheda video all’avanguardia di Nvidia, ora è il momento ideale per cogliere un’opportunità imperdibile durante la settimana tecnologica di Amazon.

Offerta imperdibile su una scheda video di alta gamma

La promozione attuale riguarda la ASUS Prime Nvidia GeForce RTX 5070 OC Edition, una scheda grafica di alto livello, disponibile per l’acquisto e la spedizione immediata tramite Amazon. Questa offerta consente di ottenere la GPU con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 849,90 euro, portando il costo finale a soli 675 euro. Inoltre, l’acquisto include una copia digitale di DOOM The Dark Ages Premium Edition come omaggio.

Caratteristiche tecniche della scheda

La ASUS Prime Nvidia GeForce RTX 5070 OC Edition si distingue per le sue elevate prestazioni, grazie a ben 12 GB di memoria GDDR7 a 192 bit. La scheda è dotata di un overclock di fabbrica che le consente di raggiungere frequenze superiori rispetto alla versione standard. La dissipazione del calore è garantita da un sistema di raffreddamento con tripla ventola e doppio cuscinetto a sfera, che assicura un funzionamento ottimale anche sotto stress. Inoltre, la presenza del Dual BIOS offre numerosi vantaggi, come la possibilità di passare a impostazioni diverse per ottimizzare le prestazioni o la stabilità.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi non fosse ancora iscritto, Amazon offre un’opzione vantaggiosa: i primi 30 giorni di prova gratuita per il servizio Amazon Prime. Durante questo periodo, gli utenti possono usufruire di vantaggi esclusivi, tra cui spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Questo rende l’acquisto della scheda video non solo conveniente, ma anche un’opportunità per esplorare i numerosi servizi offerti dalla piattaforma.