Se siete interessati a entrare nel settore della stampa multicolore senza spendere una fortuna, è opportuno considerare l’ultima offerta proposta da Amazon. Attualmente, sono disponibili diversi pacchetti relativi a una stampante 3D di ANYCUBIC a prezzi scontati.

Prezzo della stampante 3D

La stampante 3D ANYCUBIC Kobra S1 è attualmente in vendita al prezzo di 399 euro, tramite vari rivenditori. Questo prezzo rappresenta una significativa riduzione rispetto al prezzo più basso registrato nei 30 giorni precedenti, pari a 569 euro. La promozione attuale offre un risparmio del 30%.

Articolo gratuito con l’acquisto

All’interno dell’annuncio su Amazon, si evidenzia anche un’opzione interessante: “Ottieni 1 articolo gratuito“. Approfondendo l’informazione, si scopre che questa promozione rimarrà attiva fino al 31 maggio 2025. Acquistando la stampante 3D, si ha la possibilità di ricevere un articolo gratuito al momento del checkout. Il prodotto in omaggio è il filamento ANYCUBIC PLA Nero perlato/Grigio strutturato da 4 kg, il quale ha un prezzo di listino di 58,99 euro. Pertanto, aggiungendo entrambi gli articoli al carrello, il filamento sarà gratuito al momento del pagamento. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare i termini e le condizioni sul portale di Amazon.

Dimensioni e opzioni di stampa

La stampante 3D ANYCUBIC Kobra S1 è progettata per dimensioni di stampa di 250 x 250 x 250 mm. È importante notare che in questa offerta è inclusa solo la Kobra S1. Per chi desidera effettuare stampe multicolore, è necessario acquistare separatamente l’ANYCUBIC Kobra S1 Combo o l’accessorio Ace Pro-S1. Il prezzo della Kobra S1 Combo è di 599 euro, ma fino al 25 maggio 2025 è disponibile un ulteriore sconto del 5% al momento del checkout.

Considerazioni finali

È fondamentale ponderare attentamente quale pacchetto possa soddisfare meglio le proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, è consigliabile consultare la recensione di ANYCUBIC Kobra S1, dove si possono trovare anche le valutazioni degli utenti su Amazon.

Promozione per studenti

Se siete studenti, non dimenticate di sfruttare la promozione Amazon Prime Student, che offre TRE MESI gratis di servizio. Questo include spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!