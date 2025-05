Se state pensando di acquistare un tablet Apple, il momento giusto potrebbe essere arrivato. Attualmente, su Amazon è disponibile un’offerta vantaggiosa per uno dei modelli più recenti.

Il tablet in offerta

Il prodotto in promozione è l’iPad con chip A16, disponibile per l’acquisto diretto su Amazon con spedizione immediata. Questo dispositivo, che ha un prezzo consigliato di 539 euro, è attualmente scontato del 7%, consentendo di portarlo a casa per soli 499 euro. Un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo di alta qualità a un prezzo competitivo.

Caratteristiche tecniche dell’iPad

L’iPad in questione è equipaggiato con il potente chip Apple Silicon A16, nella versione Wi-Fi, e offre una generosa memoria interna di 256 GB. Il tablet è dotato di un magnifico display Liquid Retina da 11 pollici, che garantisce un’esperienza visiva straordinaria. Tra le altre caratteristiche, spiccano il supporto per il Wi-Fi 6 e una fotocamera posteriore da 12 MP. Inoltre, il dispositivo è dotato di Touch ID, che consente di sbloccarlo facilmente e in sicurezza. L’offerta è valida per tutte le colorazioni disponibili: grigio, blu, giallo e rosa.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione esclusiva. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime senza alcun costo. Iscriversi offre numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video e giochi gratuiti con Prime Gaming. Inoltre, ci sono offerte come tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible, rendendo l’esperienza ancora più allettante.

Questa offerta rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un tablet performante e versatile, con un ampio supporto di servizi aggiuntivi che arricchiscono l’esperienza d’uso.