State considerando l’acquisto di un nuovo smartphone Samsung? Attualmente, nel 2025, si presenta un’ottima opportunità per approfittare delle promozioni disponibili su Amazon, dove sono in offerta diversi modelli di ultima generazione.

Samsung galaxy s25+

Il Samsung Galaxy S25+ rappresenta una delle scelte più allettanti. Questo dispositivo è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X con risoluzione QHD+, 12 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB. Attualmente, le colorazioni Mint e Shadow Gray sono disponibili con uno sconto del 31% rispetto al prezzo di listino di 1.189 euro, consentendo di acquistarlo a soli 819 euro. Questa offerta rende il Galaxy S25+ un’opzione da non perdere per chi cerca un telefono di alta qualità.

Samsung galaxy s25

Un’altra proposta interessante è il Samsung Galaxy S25, disponibile esclusivamente nella colorazione Navy. Questo modello è equipaggiato con un display Dynamic AMOLED 2X, ma con risoluzione FHD+. Anche in questo caso, troviamo 12 GB di RAM e una generosa memoria interna di 512 GB. Questo smartphone, venduto solo su Amazon, è attualmente scontato del 32% rispetto al prezzo consigliato di 1.109 euro, portando il costo a soli 749 euro. Un’opzione perfetta per chi desidera un dispositivo performante a un prezzo accessibile.

Samsung galaxy s25 ultra (512 gb)

Il Samsung Galaxy S25 Ultra da 512 GB è un altro modello che merita attenzione. Questo smartphone è dotato di un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, con risoluzione QHD+, 12 GB di RAM e una batteria capiente da 5.000 mAh. La colorazione Titanium Silverblue è attualmente in sconto del 33% rispetto al prezzo di listino di 1.619 euro, e può essere acquistato per soli 1.079 euro. Questa offerta rende il Galaxy S25 Ultra una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante.

Samsung galaxy s25 ultra (256 gb)

Infine, il Samsung Galaxy S25 Ultra da 256 GB è disponibile in due varianti di colore: Titanium Silverblue e Titanium Gray. Questo modello è attualmente proposto con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 1.499 euro, portando il prezzo finale a soli 979 euro. Un’opzione vantaggiosa per chi desidera un dispositivo di alta gamma a un costo inferiore.

In aggiunta, Amazon offre anche vantaggi esclusivi: tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible, permettendo di esplorare una vasta gamma di contenuti musicali, eBook e audiolibri. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un’esperienza completa con il proprio nuovo smartphone.