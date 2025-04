Acquistare una TV 4K di alta qualità a un prezzo accessibile è possibile, specialmente su Amazon, dove attualmente sono disponibili diverse offerte interessanti. Nel 2025, gli utenti possono approfittare di sconti significativi su modelli di marchi noti come Hisense, che offrono un’ampia gamma di funzionalità.

Hisense TV 43E77NQ

Chi è alla ricerca di un televisore compatto ma performante può considerare il modello 43E77NQ di Hisense, un TV da 43 pollici con tecnologia QLED e risoluzione 4K Ultra HD. Questo dispositivo supporta diverse tecnologie avanzate, tra cui Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10+ e l’assistente vocale Alexa. Attualmente, il prezzo consigliato di 399 euro è soggetto a uno sconto del 25%. Inoltre, al momento del check-out, è possibile attivare un ulteriore sconto di 28,61 euro, che riduce il costo finale a soli 270 euro. Gli utenti possono visitare la pagina dell’offerta su Amazon per ulteriori dettagli.

Hisense TV 75E77NQ

Un’altra opzione da prendere in considerazione è la 75E77NQ, sempre di Hisense, che si distingue per il suo ampio schermo da 75 pollici e le stesse specifiche tecniche del modello precedente. Questa TV QLED 4K offre un’esperienza visiva immersiva e attualmente beneficia di uno sconto del 24%. In aggiunta, gli acquirenti possono approfittare di uno sconto di 84,38 euro al check-out, portando il prezzo da 919 euro a soli 614 euro. Anche in questo caso, è possibile accedere all’offerta direttamente su Amazon.

Hisense TV 65A6N

Infine, la 65A6N rappresenta un’ulteriore opzione interessante nel catalogo Hisense. Questo modello è dotato di uno schermo LED da 65 pollici e risoluzione 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, Audio DTS Virtual X, HDR 10+ e Alexa. Anche per questo televisore, gli acquirenti possono beneficiare di due sconti: uno del 21% e un ulteriore sconto di 90,18 euro al check-out. Di conseguenza, il prezzo finale scende da 629 euro a 409 euro. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare la pagina dell’offerta su Amazon.

