Volete trasformare il vostro salotto in un’esperienza cinematografica di alta qualità? Nel 2025, Amazon propone due modelli di televisori che promettono di rivoluzionare la vostra postazione multimediale, offrendo immagini straordinarie e tecnologie avanzate ideali anche per i videogiocatori.

Tcl 75q6c: Un’ottima scelta per gli amanti del cinema

Il televisore TCL 75Q6C è dotato di un ampio pannello QD-Mini LED da 75 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. Questo modello supporta l’HDR Premium, garantendo una luminosità di 1.000 nits, e include tecnologie come Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, per un’esperienza visiva e sonora senza precedenti. Gli ingressi HDMI 2.1 con Variable Refresh Rate fino a 144Hz rendono questo televisore particolarmente adatto per il gaming, permettendo una fluidità delle immagini senza interruzioni. Attualmente, il TCL 75Q6C è disponibile su Amazon con uno sconto del 14%, portando il prezzo a soli 1.199 euro, un affare per chi cerca un dispositivo di alta gamma.

Tcl 98q6c: La scelta per chi non si accontenta

Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, il TCL 98Q6C rappresenta una soluzione ideale. Con un imponente schermo da 98 pollici, questo modello offre le stesse caratteristiche avanzate del 75Q6C. Anche in questo caso, gli utenti possono beneficiare di uno sconto del 14%, che riduce il prezzo finale a 2.499 euro. Questo televisore è perfetto per chi ama i film e i videogiochi, garantendo immagini nitide e colori vibranti.

In aggiunta alle offerte sui televisori, Amazon propone anche vantaggi esclusivi. Gli utenti possono usufruire di tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte consentono di accedere a una vasta gamma di contenuti musicali, eBook e audiolibri in italiano, arricchendo ulteriormente l’esperienza d’intrattenimento.