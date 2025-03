Se siete in cerca di un televisore economico, ideale anche per l’uso all’aperto, è opportuno considerare una promozione attualmente disponibile su Amazon. In occasione della “Festa delle Offerte di Primavera”, è attivo uno sconto significativo su un televisore con standard DVB-T2.

Dettagli sul modello BSL-22112V

Attualmente, il modello BSL-22112V è offerto al prezzo di 99,99 euro, tramite rivenditori. Negli ultimi 30 giorni, il prezzo più basso registrato era di 119,99 euro, il che implica un risparmio del 17%.

Caratteristiche del televisore

Questo televisore del marchio BSL vanta un display da 22 pollici con risoluzione Full HD, corrispondente a 1.920 x 1.080 pixel. Include anche il supporto per chiavette USB e per il più recente standard di digitale terrestre, il DVB-T2. Per ulteriori informazioni sul prodotto, è possibile consultare l’annuncio su Amazon, dove sono disponibili anche numerose recensioni da parte degli utenti.

Scadenza dell’offerta

È importante notare che l’iniziativa “Festa delle Offerte di Primavera” di Amazon sarà attiva fino al 31 marzo 2025, quindi il tempo per approfittare di queste offerte sta per scadere.

Offerte aggiuntive di Amazon

In aggiunta, Amazon propone tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte includono una vasta selezione di musica, eBook e audiolibri in italiano, rendendo l’offerta ancora più allettante.