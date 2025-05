Attualmente, chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico ha l’opportunità di approfittare di una vantaggiosa offerta su Amazon riguardante un Smart TV QLED di Hisense da 50 pollici. Questa promozione è particolarmente allettante per chi cerca un televisore di qualità a un prezzo competitivo.

Dettagli dell’offerta

Il televisore Hisense 50E77NQ è ora disponibile al prezzo di 338 euro, con spedizione e vendita direttamente da Amazon. Secondo le informazioni fornite dallo store, il prezzo più basso registrato nei trenta giorni precedenti l’inizio della promozione era di 356,20 euro, il che rappresenta una riduzione del 5%. Il prezzo consigliato per questo modello è di 449 euro, segnando così un risparmio del 25% per i consumatori interessati.

Caratteristiche tecniche del televisore

Il televisore Hisense 50E77NQ è dotato di un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K, che garantisce un’ottima qualità delle immagini. Il sistema operativo integrato è VIDAA, il quale offre un’interfaccia intuitiva e supporto per le principali applicazioni di streaming. Inoltre, il dispositivo include una modalità AI Sports, progettata per migliorare l’esperienza di visione durante gli eventi sportivi, permettendo agli utenti di godere di partite e competizioni in modo ottimale.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera approfondire le specifiche tecniche del televisore Hisense 50E77NQ e ottenere ulteriori dettagli sulla promozione attiva, è consigliabile visitare l’annuncio direttamente su Amazon.

