Avete bisogno di un supporto per gestire due monitor sulla vostra scrivania in modo preciso? Il braccio doppio GRIFEMA GB2003-2, attualmente in offerta su Amazon, potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Questo accessorio è progettato per ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo una regolazione comoda e personalizzata della posizione dei monitor.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il GRIFEMA GB2003-2 è disponibile su Amazon con disponibilità immediata e attualmente offre uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino, che era di 55,99 euro. Grazie a questa promozione, il supporto può essere acquistato per soli 45 euro, ma è importante affrettarsi poiché l’offerta è valida solo per un periodo limitato. Questo prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una consegna rapida e sicura.

Caratteristiche tecniche del supporto

Questo supporto per doppio monitor è compatibile con lo standard VESA, il che significa che può ospitare schermi con dimensioni massime di 32 pollici. La struttura è progettata per sostenere un peso complessivo di circa 9 kg, rendendolo adatto anche per monitor di grandi dimensioni. Ogni braccio è completamente regolabile, consentendo di adattare l’altezza di ciascun schermo in base alle esigenze dell’utente. Questa flessibilità è particolarmente utile per migliorare l’ergonomia e il comfort durante le ore di lavoro.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per ulteriori dettagli sul supporto GRIFEMA GB2003-2, è possibile visitare la pagina ufficiale su Amazon. Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, avete l’opportunità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione attiva. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime a costo zero, un’occasione da non perdere per scoprire i vantaggi del programma, che include spedizioni veloci gratuite e accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti con Prime Gaming.

In aggiunta, gli utenti possono approfittare di offerte come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste opzioni rendono l’iscrizione ad Amazon Prime ancora più allettante, offrendo un’ampia gamma di contenuti e servizi a disposizione degli utenti.