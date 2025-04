Un nuovo dispositivo audio sta attirando l’attenzione degli appassionati di musica e degli amanti dell’outdoor. Si tratta dello speaker Bluetooth XLeader EUX8BK, disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Questa offerta, valida fino a esaurimento scorte, permette di acquistare l’altoparlante a soli 9 euro, grazie a uno sconto del 62% rispetto al prezzo medio di 25,99 euro.

Caratteristiche del dispositivo

Il XLeader EUX8BK si distingue per la sua potenza e la sua robustezza. Con una certificazione IPX7, questo dispositivo è progettato per resistere all’acqua, rendendolo ideale per l’uso in ambienti umidi come la doccia o per accompagnarvi in spiaggia. Non solo offre un suono di alta qualità, ma include anche un microfono integrato, che consente di rispondere alle telefonate senza dover estrarre il telefono dalla tasca. La batteria da 2.000 mAh assicura un’autonomia prolungata, permettendo di ascoltare la musica per ore senza interruzioni.

Design e estetica

In aggiunta alle sue funzionalità audio, il XLeader EUX8BK è dotato di affascinanti luci RGB, che non solo migliorano l’estetica del dispositivo, ma creano anche un’atmosfera festosa durante le vostre serate. La versione in offerta è di colore Nero, un classico che si adatta a qualsiasi ambiente.

Vantaggi per i nuovi utenti

Oltre a questa interessante offerta, Amazon propone anche vantaggi esclusivi per i nuovi utenti. Tra le promozioni attualmente disponibili, ci sono tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte permettono di accedere a una vasta gamma di musica, eBook e audiolibri, rendendo l’esperienza di intrattenimento ancora più ricca e variegata. Un’opportunità da non perdere per tutti coloro che amano la musica e la lettura.