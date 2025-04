Se siete appassionati di film e serie TV e state cercando di aggiornare il vostro sistema di intrattenimento, la Smart TV Philips da 65 pollici attualmente in offerta su Amazon potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Questo modello, con uno sconto significativo, offre un’esperienza visiva di alta qualità.

Caratteristiche della Smart TV philips

La Smart TV Philips è dotata di un ampio schermo con risoluzione 4K UHD LED, che, grazie al processore Philips Pixel Precise, garantisce immagini chiare e colori vividi. Con una dimensione di 65 pollici, questa TV è progettata per offrire un’esperienza immersiva, ideale per godere di film e serie TV come mai prima d’ora. La tecnologia avanzata di visualizzazione consente di apprezzare ogni dettaglio, rendendo ogni visione un vero e proprio evento.

Funzionalità e sistema operativo

Il sistema operativo della Smart TV Philips è Titan OS, che include già numerose applicazioni di streaming popolari, tra cui Netflix, Prime Video e YouTube. Grazie a questa integrazione, gli utenti possono accedere rapidamente ai loro contenuti preferiti senza complicazioni. Inoltre, la qualità audio è stata progettata per soddisfare le aspettative degli utenti più esigenti: il supporto per Dolby Atmos offre un’esperienza sonora coinvolgente, perfetta per le serate di cinema in casa. Questo modello è anche adatto per i videogiocatori, grazie alla presenza di porte HDMI 2.1, che garantiscono una connessione rapida e di alta qualità.

Offerta e vantaggi di amazon prime

Attualmente, la Smart TV Philips da 65 pollici è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Con uno sconto del 22%, il costo è di soli 499€, rendendola un’opzione molto competitiva sul mercato. Per chi desidera risparmiare ulteriormente, Amazon offre la possibilità di azzerare le spese di spedizione iscrivendosi ad Amazon Prime. I nuovi iscritti possono usufruire di 30 giorni gratuiti, mentre gli studenti hanno diritto a 90 giorni gratuiti. Inoltre, l’abbonamento Prime consente di accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie TV su Prime Video, nonché giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Amazon propone anche vantaggi aggiuntivi, come tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’offerta ancora più interessante per gli utenti.

In questo modo, la Smart TV Philips da 65 pollici non è solo un dispositivo per la visione, ma un vero e proprio centro di intrattenimento, perfetto per ogni tipo di utente.