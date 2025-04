Amazon ha recentemente introdotto, per ora solo negli Stati Uniti, la nuova funzione “Recaps” per i dispositivi Kindle. Questa innovativa opzione è stata progettata per consentire agli utenti di generare riassunti, facilitando il ricordo dei temi principali e lo sviluppo dei personaggi delle serie di libri.

Il sistema, come riportato da un portavoce di Amazon a TechCrunch, utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i testi e produrre riassunti. Ale Iraheta, rappresentante della compagnia, ha affermato in una comunicazione via email che “Utilizziamo tecnologie, tra cui GenAI ed i moderatori Amazon, per creare riassunti brevi che riflettano accuratamente il contenuto dei libri”.

Le preoccupazioni degli utenti

Su piattaforme come Reddit, diversi utenti hanno sollevato dubbi riguardo a questa nuova funzionalità, in particolare per quanto concerne l’affidabilità dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Il timore principale è legato al rischio di “allucinazioni” dell’IA, ovvero la possibilità che i riassunti possano contenere informazioni errate o fuorvianti. Nonostante ciò, Amazon ha garantito che i riassunti prodotti saranno rappresentativi e precisi rispetto ai contenuti originali dei libri.

Disponibilità e funzionalità

Attualmente, la funzione “Recaps” è accessibile esclusivamente negli Stati Uniti. È compatibile sia con i libri acquistati che con quelli presi in prestito. Amazon ha in programma di estendere questa funzionalità all’app Kindle per iOS a breve, anche se non sono state fornite indicazioni chiare su un possibile lancio in altri paesi.

Per utilizzare la funzione, gli utenti dovranno semplicemente cercare il pulsante “View Recaps” nella pagina dedicata ai libri in serie all’interno della propria libreria Kindle, accessibile tramite un menù a tre puntini. Prima di generare il riassunto, il sistema avviserà gli utenti che potrebbero esserci degli spoiler riguardanti la trama e i personaggi, richiedendo una conferma per procedere.

Questa novità rappresenta un passo significativo per Amazon nel migliorare l’esperienza di lettura dei suoi utenti, rendendo più semplice il recupero delle informazioni chiave all’interno delle serie di libri. Con l’implementazione di tali tecnologie, il colosso dell’e-commerce continua a innovare nel settore della lettura digitale, cercando di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto e variegato.