Un’ottima opportunità per chi desidera passare a un nuovo smartphone è ora disponibile, grazie a una promozione esclusiva su Amazon. Gli utenti interessati a un dispositivo all’avanguardia possono approfittare di un’offerta imperdibile sull’iPhone 16, il recente modello di Apple, attualmente in vendita a un prezzo mai visto prima.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Fino al 2025, l’iPhone 16 nella versione standard con memoria da 128 GB è disponibile a un prezzo scontato. Il dispositivo, venduto e spedito direttamente da Amazon, è soggetto a uno sconto del 18% rispetto al costo consigliato di 979 euro. Inoltre, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 50 euro tramite coupon, portando il prezzo finale a soli 769 euro. Tuttavia, le unità disponibili sono limitate, quindi è consigliabile agire in fretta per non perdere questa opportunità.

Caratteristiche dell’iPhone 16

L’iPhone 16 in promozione è disponibile in due colorazioni: Nero e Blu Oltremare. Entrambi i modelli sono dotati di un potente chip A18, che ottimizza l’esperienza utente, specialmente nell’interazione con l’Apple Intelligence. Il dispositivo presenta anche un display Liquid Retina XDR da 6,1 pollici, che offre una qualità visiva straordinaria, rendendolo ideale per la fruizione di contenuti multimediali.

Vantaggi di Amazon Prime

Chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime ha l’opportunità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, grazie a una promozione attiva. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime a costo zero, accedendo a vantaggi esclusivi come spedizioni rapide e gratuite, oltre a un’ampia selezione di film e serie TV su Amazon Prime Video. Inoltre, sono disponibili TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, permettendo di esplorare una varietà di contenuti.

Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera avere tra le mani un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile.