Chi è alla ricerca di un PC fisso ideale per il gaming, ma desidera evitare le complessità dell’assemblaggio, ha ora a disposizione diverse opzioni interessanti su Amazon. Nel 2025, con le promozioni attuali, è possibile acquistare computer già assemblati, pronti per l’uso, a prezzi competitivi.

Actina 5901443387503

La prima proposta è il modello Actina 5901443387503, dotato di un potente processore Intel Core i5-14400F, 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda grafica, una Nvidia GeForce RTX 4060, garantisce prestazioni elevate per i giochi più recenti. Attualmente, questo PC è disponibile con uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale, permettendo di acquistarlo a soli 784 euro. Per chi desidera un prodotto già pronto all’uso, questa è un’opzione da considerare.

Actina view

Un’altra interessante configurazione è l’Actina View, caratterizzato da un case con doppio pannello in vetro che ne esalta l’estetica. Questo modello è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 5 5600X, 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB, sempre accompagnato dalla scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4060. Grazie a uno sconto del 20% rispetto al prezzo precedente, il PC è acquistabile a 853 euro. Questa configurazione non solo offre prestazioni elevate, ma si distingue anche per un design accattivante.

