Se siete alla ricerca di un alimentatore per PC che combini potenza e silenziosità, la nuova offerta di Amazon potrebbe fare al caso vostro. In particolare, il CORSAIR RM1000x è al centro di una promozione vantaggiosa, disponibile per l’acquisto immediato.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Dal 1° marzo 2025, il CORSAIR RM1000x è in vendita a un prezzo scontato del 23% rispetto al prezzo consigliato di 209,90 euro, ora disponibile a soli 161 euro. Questo alimentatore, venduto e spedito direttamente da Amazon, rappresenta un’opzione interessante per chi desidera un dispositivo di alta qualità senza compromettere il budget.

Caratteristiche tecniche dell’alimentatore

Il CORSAIR RM1000x si presenta nel formato ATX e offre una potenza massima di 1000W. Una delle sue caratteristiche più apprezzabili è la completa modularità, che consente di staccare tutti i cavi. Questa funzionalità facilita una gestione dei cavi più ordinata, contribuendo a migliorare l’estetica interna del case del PC. Inoltre, l’alimentatore è dotato di una ventola progettata per ridurre al minimo il rumore, attivandosi solo quando l’unità è sottoposta a carico elevato. Un altro aspetto da evidenziare è la certificazione Cybenetics Gold, che attesta l’alta efficienza energetica del dispositivo.

Vantaggi per studenti e promozioni speciali

Per gli studenti, Amazon offre una promozione speciale attraverso il programma Amazon Prime Student. Iscrivendosi, è possibile ricevere tre mesi gratuiti di servizio, che include spedizioni gratuite, accesso a Prime Video per film e serie TV, giochi tramite Prime Gaming e molte altre agevolazioni. Questa è un’opportunità da non perdere per chi desidera risparmiare ulteriormente sull’acquisto di prodotti tecnologici.

La promozione del CORSAIR RM1000x rappresenta un’occasione da cogliere al volo per chi è in cerca di un alimentatore affidabile e silenzioso, ideale per configurazioni di alto livello.