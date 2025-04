Se state cercando di rendere il vostro televisore un po’ più “intelligente”, l’opzione proposta da Amazon potrebbe fare al caso vostro. Attualmente, è disponibile un’offerta per un TV Box Android con 4GB di RAM, ideale per chi desidera aggiornare il proprio dispositivo.

Dettagli del prodotto

Il dispositivo in questione è un TV Box del marchio ADDCOLOR, attualmente in vendita a soli 38,80 euro su Amazon. Secondo le informazioni fornite dallo store, il prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni è stato di 40,84 euro, il che rappresenta una riduzione del 5%. Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 49,99 euro, con uno sconto del 22%. È importante notare che si tratta di un’offerta lampo, il che significa che la disponibilità è limitata e potrebbe esaurirsi rapidamente.

Caratteristiche tecniche

Il TV Box ADDCOLOR offre 32GB di spazio di archiviazione interna ed è dotato del sistema operativo Android 14. La potenza del dispositivo è garantita da una CPU Allwinner H728 e da una GPU Mali G57-MC1. Inoltre, il TV Box supporta Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0, rendendolo un’opzione versatile per gli utenti.

Informazioni aggiuntive

Per chi desidera approfondire ulteriormente il prodotto, Amazon mette a disposizione tutte le informazioni necessarie, incluse le recensioni degli utenti che hanno già testato il dispositivo. Questo può fornire un’idea più chiara delle prestazioni e delle caratteristiche del TV Box.

Vantaggi esclusivi

In aggiunta, Amazon offre vantaggi esclusivi: tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Questi servizi offrono accesso a una vasta gamma di musica, eBook e audiolibri, arricchendo ulteriormente l’esperienza degli utenti.