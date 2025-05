Un’ottima opportunità si presenta per gli utenti Apple che possiedono dispositivi compatibili con la ricarica wireless. In questo momento, su Amazon è disponibile un’offerta imperdibile per il caricatore Augnner W90, un dispositivo versatile e pratico che permette di ricaricare diversi gadget senza complicazioni.

Dettagli dell’offerta su Amazon

L’Augnner W90 è attualmente in promozione su Amazon, grazie a un doppio sconto che lo rende molto conveniente. Il caricatore, originariamente venduto a 49,99 euro, è disponibile a soli 31 euro grazie a uno sconto del 18% rispetto al prezzo medio e a un coupon che applica un ulteriore sconto del 20%. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un caricatore efficiente e a un prezzo accessibile.

Funzionalità del caricatore Augnner W90

Il caricatore W90 di Augnner è descritto come un dispositivo 3 in 1, capace di ricaricare senza fili tre diversi tipi di dispositivi Apple: Apple AirPods, Apple Watch e iPhone. La sua progettazione consente di ripiegare il caricatore quando non è in uso, rendendolo facilmente trasportabile in una borsa o uno zaino. Nella confezione, oltre al caricatore, sono inclusi anche un cavo USB e l’alimentatore, garantendo così una soluzione completa per la ricarica.

Opzioni di colore e promozioni per studenti

L’offerta riguarda entrambe le varianti del caricatore wireless, permettendo agli utenti di scegliere tra il modello nero e quello bianco. Inoltre, gli studenti possono beneficiare di una promozione esclusiva, che offre tre mesi gratis del servizio Amazon Prime Student. Questo abbonamento include vantaggi come spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video e giochi su Prime Gaming.

Con questa straordinaria offerta, gli utenti Apple hanno l’opportunità di dotarsi di un caricatore multifunzionale e conveniente, ideale per le esigenze quotidiane. Non resta che approfittare di questa promozione su Amazon.