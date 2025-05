Se siete alla ricerca di un nuovo iPad senza voler affrontare spese eccessive, è il momento ideale per approfittare di un’offerta vantaggiosa disponibile su Amazon. Fino ad esaurimento scorte, il noto rivenditore online propone un’interessante promozione sull’Apple iPad dotato di chip A16, un tablet di alta qualità venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata.

Dettagli sull’offerta

L’Apple iPad in questione è attualmente in sconto del 10% rispetto al prezzo consigliato di 409 euro, permettendo così di acquistarlo a soli 369 euro. Questo modello, specificamente il Wi-Fi con una memoria interna di 128 GB, è alimentato dal potente chip A16 di Apple. Tra le sue caratteristiche principali, spicca il display Liquid Retina da 11 pollici, che offre un’esperienza visiva di alta qualità. Il tablet è anche equipaggiato con il supporto per il Wi-Fi 6, una funzionalità che garantisce connessioni più veloci e stabili. Non mancano il Touch ID per una maggiore sicurezza e la porta USB-C, ideale per collegare accessori e cavi di ricarica di ultima generazione.

Colori disponibili

I colori disponibili per questo modello in offerta comprendono l’Azzurro e l’Argento, offrendo opzioni eleganti e moderne per ogni gusto.

Vantaggi di Amazon Prime

In aggiunta, è possibile iscriversi ad Amazon Prime, che offre i primi 30 giorni gratis. Questo abbonamento consente di usufruire di una serie di vantaggi, tra cui spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV tramite Prime Video e giochi gratuiti con il servizio Prime Gaming.

Un’opportunità da non perdere

Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo Apple di qualità a un prezzo accessibile.