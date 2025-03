Se siete appassionati di videogiochi e desiderate rinnovare il vostro setup con un monitor all’avanguardia, la proposta del Samsung Odyssey G5 è particolarmente allettante. Attualmente disponibile su Amazon, questo schermo offre caratteristiche tecniche elevate a un prezzo scontato, rendendolo una scelta ideale per i gamer.

Dettagli sull’offerta e disponibilità

Il Samsung Odyssey G5 (S27DG502) è in offerta su Amazon con uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino di 399 euro. Attualmente, è possibile acquistarlo per soli 219 euro. Questo monitor, che ha fatto il suo debutto nel 2024, è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una disponibilità immediata. Per chi fosse interessato, è consigliabile visitare la pagina dell’offerta su Amazon per ulteriori informazioni e dettagli.

Caratteristiche tecniche del monitor

Il Samsung Odyssey G5 è progettato specificamente per il gaming, presentando un pannello IPS Flat da 27 pollici con una risoluzione di 2K (2560×1440). La frequenza di aggiornamento è di 180Hz, offrendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, il monitor vanta un tempo di risposta di 1ms, riducendo al minimo il ritardo visivo durante le sessioni di gioco intense. È compatibile con AMD FreeSync, una tecnologia che elimina il tearing e migliora la fluidità delle immagini.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo monitor è la sua versatilità: è possibile ruotarlo per posizionarlo in verticale, una funzionalità utile per gli streamer che desiderano monitorare la chat o per chi ha bisogno di un secondo schermo senza occupare troppo spazio sulla scrivania.

Vantaggi di Amazon Prime e promozioni per studenti

Per chi non fosse ancora iscritto ad Amazon Prime, è possibile approfittare di una prova gratuita di 30 giorni, grazie a una promozione attuale. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime a costo zero, permettendo loro di esplorare vantaggi esclusivi come spedizione veloce gratuita, accesso a film e serie su Amazon Prime Video, e giochi gratuiti con Prime Gaming.

In aggiunta, ci sono offerte per TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, rendendo l’iscrizione a Prime ancora più vantaggiosa. È un’opportunità da non perdere per chi desidera massimizzare la propria esperienza di acquisto e intrattenimento su Amazon.