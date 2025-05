Alla ricerca di un monitor da gaming che possa migliorare la vostra esperienza di gioco senza far lievitare il budget? Un’offerta imperdibile è attualmente disponibile su Amazon. Si tratta del AOC Gaming 27G2SP, un monitor che verrà spedito direttamente da Amazon e che è immediatamente disponibile per l’acquisto.

Dettagli del monitor AOC Gaming 27G2SP

Questo modello di AOC è attualmente scontato del 18% rispetto al prezzo originale di 169 euro, offrendo così l’opportunità di acquistarlo a soli 139 euro. Il monitor da 27 pollici presenta un pannello IPS con una risoluzione massima di Full HD (1920×1080). Tra le sue specifiche, si evidenziano una frequenza d’aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di appena un millisecondo, rendendolo ideale per i videogiocatori più esigenti. Inoltre, il supporto per AMD FreeSync Premium contribuisce a ridurre il tearing, garantendo un’immagine fluida e senza interruzioni. Anche l’estetica non delude, con un design elegante che combina un corpo nero con dettagli in rosso.

Vantaggi di Amazon Prime

