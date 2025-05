Avete bisogno di un dispositivo di archiviazione che unisca compattezza e prestazioni? In questo periodo, un’interessante offerta su Amazon potrebbe soddisfare le vostre aspettative. Si tratta del Beelink ME Mini, un mini PC che funge anche da NAS, attualmente in promozione con uno sconto di 80 euro, riducendo il prezzo finale a soli 409 euro.

Caratteristiche del beelink me mini

Il Beelink ME Mini è un prodotto di un marchio noto per la qualità dei suoi computer compatti. Questo modello, dal design cubico, è dotato di un potente processore Intel Twin Lake N150, capace di raggiungere una frequenza massima di 3,6 GHz. La memoria RAM è di 12 GB LPDDR5 con una velocità di 4800 MHz e include un SSD M.2 PCIe 3.0 da 2 TB. Ciò che rende questo mini PC particolarmente interessante è la presenza di sei slot per SSD M.2 2280, ciascuno in grado di supportare unità da 4 TB, per un totale massimo di 24 TB di spazio di archiviazione.

Vantaggi del beelink me mini come nas

Grazie a queste caratteristiche, il Beelink ME Mini rappresenta una soluzione ideale per chi desidera un NAS a un prezzo accessibile, senza compromettere le prestazioni. La versatilità di questo dispositivo lo rende perfetto per l’archiviazione di file multimediali, backup e altro ancora.

Promozioni per amazon prime

Chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime può approfittare di una promozione che consente di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Gli studenti possono usufruire di 3 mesi di Prime senza costi. L’abbonamento offre numerosi vantaggi, come spedizioni rapide e accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video e Prime Gaming. Inoltre, ci sono offerte per TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Questi servizi possono arricchire notevolmente l’esperienza di utilizzo di Amazon.