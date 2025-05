Avete in programma di acquistare un computer portatile che unisca leggerezza, potenza e un display di alta qualità? Se la risposta è affermativa, è il momento ideale per cogliere un’opportunità imperdibile su Amazon, riguardante un eccellente notebook prodotto da HP.

Il dispositivo in questione è l’HP Pavilion Plus 14-ew1004sl, disponibile per l’acquisto e la spedizione immediata tramite Amazon. Attualmente, questo notebook è in promozione con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale, permettendo di portarlo a casa per soli 649 euro.

Caratteristiche tecniche del notebook

L’HP Pavilion Plus 14-ew1004sl è equipaggiato con un schermo IPS da 14 pollici, che offre una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un valore che supera di gran lunga la media per i portatili di questa categoria. Al suo interno, il notebook è alimentato da un processore Intel Core Ultra 5-125H (Intel Evo Edition), affiancato da 16 GB di RAM e un’unità SSD con una capacità di 512 GB. Queste specifiche rendono il dispositivo adatto a una vasta gamma di utilizzi, dal lavoro alla fruizione di contenuti multimediali.

Informazioni aggiuntive e promozioni

Per chi fosse interessato a maggiori dettagli sulle specifiche tecniche del HP Pavilion Plus 14-ew1004sl, è possibile visitare la pagina ufficiale su Amazon, dove sono disponibili ulteriori informazioni e recensioni da parte degli utenti.

