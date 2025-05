Se desiderate entrare nel mondo del gaming su PC ma non avete le competenze per assemblare un computer da gioco, un’opzione interessante è rappresentata da un modello pre-assemblato disponibile su Amazon. Questo computer, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, è pronto per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate senza complicazioni.

Dettagli del computer Endorfy di Actina

Il computer in offerta è un Endorfy di Actina, un dispositivo che unisce specifiche tecniche di alto livello a un design accattivante. Attualmente, questo modello è in promozione con uno sconto del 25%, portando il prezzo a soli 1.044 euro. La disponibilità immediata garantita da Amazon rende questo acquisto ancora più allettante per gli appassionati di gaming.

Il case di questo computer è dotato di un pannello laterale trasparente, che consente di ammirare l’interno e di un sistema di ventole con luci RGB, per un tocco di personalizzazione. Il pannello frontale forato assicura un flusso d’aria ottimale, contribuendo al raffreddamento delle componenti interne. All’interno, il computer è equipaggiato con un processore Intel Core i5-13500, che offre prestazioni elevate per il gaming e le applicazioni più impegnative. Inoltre, il sistema vanta 32 GB di RAM, un ampio spazio di archiviazione grazie a un SSD da 1 TB e una scheda grafica AMD Radeon RX 7800 XT, in grado di gestire anche i titoli più recenti con impostazioni elevate.

Con un computer come l’Endorfy di Actina, il gaming su PC diventa accessibile e conveniente, permettendo a chiunque di immergersi in questo mondo senza la necessità di assemblare un sistema da zero.