Se state cercando un nuovo computer da ufficio, ma desiderate un dispositivo già pronto all’uso e a un prezzo accessibile, l’offerta di Amazon potrebbe fare al caso vostro. Il noto store online ha recentemente lanciato una promozione su un PC workstation con processore Intel Core i7 e 32GB di RAM, disponibile per l’acquisto.

Dettagli dell’offerta

Il PC workstation del marchio Hoken è attualmente in vendita a 439,99 euro, tramite rivenditori autorizzati. Amazon riporta un prezzo mediano di 469,99 euro, il che significa che questa offerta presenta uno sconto del 6%. Questa opportunità è particolarmente vantaggiosa per chi è in cerca di un computer fisso preassemblato, ideale per le esigenze lavorative quotidiane.

Caratteristiche tecniche del PC

Il dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Pro e include Office 2021, rendendolo subito operativo per l’uso professionale. Il processore Intel Core i7-4790 è affiancato da 32GB di RAM e un’unità SSD da 1TB, garantendo prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione. La scheda video, una NVIDIA GeForce GT 730 con 4GB di memoria, offre un supporto grafico adeguato per le attività di ufficio e per alcune applicazioni multimediali leggere. Questa configurazione si rivela una scelta interessante per chi desidera un sistema completo senza superare il budget di 500 euro.

Recensioni e vantaggi di Amazon Prime

Per coloro che desiderano approfondire ulteriormente le specifiche del PC workstation Hoken, Amazon offre una sezione dedicata con dettagli completi e oltre 50 valutazioni da parte di utenti che hanno già acquistato il prodotto. Queste recensioni possono fornire un’idea chiara delle esperienze di altri clienti.

In aggiunta, chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime ha l’opportunità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono usufruire di 3 mesi di Prime senza alcun costo. Gli abbonati a Prime possono beneficiare di vantaggi come spedizioni veloci gratuite, accesso a contenuti su Amazon Prime Video e giochi gratuiti con Prime Gaming. Inoltre, ci sono offerte speciali come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible.