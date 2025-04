Recentemente, il MERCUSYS TP-Link MR47BE è stato messo in offerta su Amazon, disponibile per la spedizione immediata. Questo dispositivo, parte del marchio TP-Link, è attualmente scontato del 35% rispetto al prezzo di listino di 199,99 euro, permettendo l’acquisto a soli 129 euro.

Caratteristiche del mercusys tp-link mr47be

Il MERCUSYS TP-Link MR47BE si distingue per la presenza di sei antenne ad alto guadagno, progettate per risolvere le problematiche di copertura del segnale in vari ambienti, garantendo una connessione di alta qualità in ogni angolo della casa. Questo router è compatibile con il WiFi 7 Tri-Band, che consente l’uso di tre diverse frequenze, inclusa quella a 6 GHz. Questa caratteristica permette di ottenere una navigazione estremamente veloce e senza interruzioni. Inoltre, il router è dotato di porte LAN da 2,5 Gbps, che offrono ulteriori vantaggi per chi desidera una connessione cablata di alta velocità.

L’acquisto del MERCUSYS TP-Link MR47BE rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un router performante senza spendere una fortuna, e con i vantaggi di Amazon Prime, l’esperienza di acquisto diventa ancora più interessante.