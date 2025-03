Se siete alla ricerca di un’unità SSD capiente, perfetta per dare nuova vita a un computer desktop datato, non lasciatevi sfuggire l’interessante offerta disponibile su Amazon.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Attualmente, l’Ediloca ES106 è in promozione, con un’offerta che prevede un sconto iniziale del 24% rispetto al prezzo standard. Inoltre, al momento del check-out, è possibile usufruire di un ulteriore sconto dell’8%, facendo scendere il prezzo finale da 59,99 euro a soli 40 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio PC.

Caratteristiche tecniche dell’ediloca es106

L’Ediloca ES106 è un’unità a stato solido di tipo SATA III (da 2,5″) con una capacità di 1 TB. Grazie alla tecnologia 3D NAND TLC, questo SSD è in grado di raggiungere una velocità di lettura fino a 550 MB/s e una velocità di scrittura di 500 MB/s. Queste prestazioni lo rendono un’ottima scelta per chi desidera migliorare la reattività del sistema operativo e velocizzare i tempi di caricamento delle applicazioni.

Garanzia e vantaggi di amazon prime

Un altro aspetto da considerare è la garanzia offerta da Ediloca, che copre il prodotto per tre anni. Questo rappresenta un’importante sicurezza per gli utenti, offrendo supporto in caso di eventuali problemi. Per coloro che desiderano ridurre ulteriormente i costi, è possibile iscriversi ad Amazon Prime, che offre i primi 30 giorni gratuiti. Gli studenti, inoltre, possono approfittare di 90 giorni gratis.

Amazon Prime non si limita solo alla spedizione gratuita: gli iscritti possono accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti su Prime Gaming e anche periodi di prova per Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible. Questa offerta rappresenta un valore aggiunto per chi desidera massimizzare l’esperienza di acquisto e intrattenimento su Amazon.