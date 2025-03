Per chi sta per assemblare un nuovo PC con un processore AMD, la scelta della scheda madre è fondamentale. In questo contesto, la proposta di ASUS disponibile su Amazon si rivela particolarmente interessante.

Dettagli sulla scheda madre ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi

La ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi è attualmente in offerta con un notevole sconto del 50%, portando il prezzo a soli 249 euro. Questa scheda madre, progettata per i processori AMD Ryzen della serie 7000, presenta un socket AM5, garantendo compatibilità con la più recente generazione di CPU AMD.

Tra le sue caratteristiche principali, la scheda madre supporta le memorie RAM DDR5, offrendo prestazioni elevate per gli utenti più esigenti. Inoltre, è dotata di slot per SSD M.2, che consentono un’installazione rapida e una gestione efficiente dello spazio di archiviazione. La presenza delle porte PCIe 5.0 rappresenta un ulteriore vantaggio, permettendo di sfruttare al massimo le potenzialità delle schede grafiche di ultima generazione e di altre periferiche ad alte prestazioni.

Un’altra caratteristica degna di nota è l’antenna WiFi 6E, che fornisce una connessione wireless veloce e stabile, ideale per chi utilizza un modem compatibile e desidera evitare l’uso di cavi Ethernet. Questa funzione è particolarmente utile per i gamer e per chi fa un uso intensivo della rete.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi desidera approfittare di questa offerta, l’iscrizione ad Amazon Prime può rivelarsi vantaggiosa. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, che consente di accedere a tutti i servizi Prime, tra cui spedizioni gratuite, una vasta selezione di film e serie TV su Prime Video, e giochi gratuiti tramite Prime Gaming.

L’acquisto della ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi rappresenta quindi una scelta eccellente per chi cerca una scheda madre di alta qualità, con un ottimo rapporto costo-prestazioni. Con l’attuale promozione, gli appassionati di tecnologia e gaming possono dotarsi di un prodotto all’avanguardia, senza compromettere il budget.