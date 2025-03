Se state progettando di assemblare un nuovo computer e cercate una scheda madre compatibile con i processori Intel di quattordicesima generazione, è il momento giusto per approfittare di un’offerta imperdibile su Amazon. Attualmente, è disponibile la Gigabyte Z790 D AX, una scheda madre di alta qualità che sta riscuotendo grande interesse tra gli appassionati di tecnologia.

Dettagli dell’offerta su Amazon

La Gigabyte Z790 D AX è in promozione su Amazon, dove è venduta e spedita direttamente dalla piattaforma, assicurando così ai clienti la massima garanzia. Grazie a uno sconto del 45%, il prezzo originale di 252 euro è stato ridotto a soli 139 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera aggiornare il proprio sistema con componenti di alta qualità.

Caratteristiche tecniche della scheda madre

La scheda madre Gigabyte Z790 D AX, progettata con socket LGA 1700, è compatibile non solo con i processori Intel di quattordicesima generazione, ma anche con quelli delle due generazioni precedenti. Supporta le memorie DDR5 con frequenze che raggiungono i 7.600 MHz, offrendo prestazioni elevate per gli utenti più esigenti. Tra le caratteristiche distintive, la scheda include il supporto per WiFi 6E, porte LAN da 2,5 GB e slot PCIe 4.0, rendendola una scelta versatile per costruzioni moderne.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera approfondire ulteriormente le specifiche della Gigabyte Z790 D AX, è consigliabile visitare la pagina ufficiale su Amazon. Inoltre, per coloro che intendono azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Gli studenti, invece, hanno accesso a un periodo di prova di 90 giorni senza costi. Iscrivendosi a Prime, gli utenti possono anche godere di una vasta gamma di vantaggi, tra cui l’accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti tramite Prime Gaming e offerte speciali su servizi come Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible.

L’offerta sulla Gigabyte Z790 D AX rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di tecnologia e per chi desidera un computer performante e all’avanguardia.