Se state cercando un televisore di alta qualità a un prezzo vantaggioso, è il momento giusto per approfittare di un’interessante offerta di Amazon. Attualmente, è disponibile a un prezzo scontato un Smart TV Neo QLED di Samsung, un’opzione da considerare per chi desidera un dispositivo all’avanguardia.

Dettagli dell’offerta

Il modello in promozione è il Samsung QE43QN94DATXZT, attualmente in vendita a 659 euro, un prezzo notevolmente ridotto rispetto al costo consigliato di 1.399 euro. Questa offerta consente di risparmiare ben il 53%, rendendo l’acquisto decisamente conveniente per chi desidera un televisore di alta gamma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo così un servizio affidabile e sicuro.

Caratteristiche tecniche del televisore

Il Samsung QE43QN94DATXZT è dotato di un pannello Neo QLED da 43 pollici con risoluzione 4K, che assicura un’ottima qualità dell’immagine. Il sistema operativo installato è Tizen, tipico dei televisori Samsung, che consente l’accesso a tutte le principali applicazioni per Smart TV, rendendo l’esperienza di visione ancora più completa. Questo modello è stato lanciato nel 2024 e si presenta nella raffinata colorazione Carbon Silver, che si adatta facilmente a qualsiasi arredamento.

Recensioni e feedback degli utenti

Per chi desidera ulteriori informazioni sul Samsung QE43QN94DATXZT, Amazon offre dettagli completi e oltre 50 recensioni di utenti che hanno già testato il televisore nelle proprie abitazioni. Attualmente, il prodotto ha ottenuto una valutazione di 4,3 stelle su 5, un indicativo segnale di soddisfazione tra i consumatori. Queste recensioni possono fornire spunti preziosi a chi è indeciso sull’acquisto, permettendo di valutare le prestazioni del televisore in situazioni reali.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

