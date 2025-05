Acquistare uno smartphone potente e con una batteria duratura è diventato un obiettivo comune per molti consumatori nel 2025. In questo contesto, un’offerta su Amazon ha attirato l’attenzione degli utenti, proponendo un dispositivo con caratteristiche interessanti e un prezzo vantaggioso.

Dettagli dell’offerta su Oukitel C59 Pro

L’oggetto dell’affare è l’OUKITEL C59 Pro, un dispositivo Android 15 che ha subito un significativo ribasso di prezzo. Attualmente, il telefono beneficia di un 5% di sconto sul prezzo medio, oltre a un coupon da 40 euro, che porta il costo finale da 189,99 euro a soli 135 euro. Questa riduzione rende l’OUKITEL C59 Pro un’opzione molto competitiva nel mercato degli smartphone.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

L’OUKITEL C59 Pro è equipaggiato con uno schermo da 6,88 pollici con risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz, assicurando un’esperienza visiva fluida e reattiva. A supporto delle prestazioni, il telefono è dotato di 24 GB di RAM (combinando 8+16 GB), una memoria interna di 256 GB e una batteria imponente da 10.000 mAh. Questa capacità consente all’OUKITEL C59 Pro di superare la maggior parte degli smartphone attualmente disponibili sul mercato in termini di autonomia. Inoltre, il dispositivo è fornito di una luce da 120 lumen, utile per situazioni di scarsa illuminazione.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi desidera ottimizzare le spese di spedizione sui propri acquisti, l’iscrizione ad Amazon Prime si presenta come una soluzione vantaggiosa. I nuovi utenti possono approfittare di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti hanno diritto a 90 giorni gratuiti. L’iscrizione a Prime offre accesso a contenuti esclusivi come film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti su Prime Gaming e una serie di altri servizi. Tra le promozioni disponibili, Amazon offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’offerta ancora più allettante per i nuovi abbonati.