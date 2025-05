Se state considerando l’acquisto di un televisore smart a un prezzo vantaggioso, l’edizione 2025 della Tech Week di Amazon offre un’opportunità interessante. Tra le promozioni disponibili, spicca il modello LG NanoCell 65NANO81T6A, lanciato nel 2024, attualmente in vendita.

Dettagli dell’offerta

Il televisore è proposto al prezzo di 537,79 euro, con vendita e spedizione gestite direttamente da Amazon. Negli ultimi 30 giorni, il prezzo più basso registrato per questo modello è stato di 566,10 euro, il che rappresenta una riduzione del 5%. Il prezzo consigliato per il televisore è di 999 euro, offrendo così un risparmio significativo del 46% rispetto al listino originale.

Caratteristiche del televisore LG

Il LG NanoCell 65NANO81T6A è dotato di un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K, che garantisce un’ottima qualità delle immagini. Tra le funzionalità incluse, troviamo la Filmmaker Mode e la tecnologia Game Optimizer, che migliorano l’esperienza visiva e di gaming. Il televisore utilizza il sistema operativo webOS, noto per la sua intuitività e facilità d’uso. Inoltre, il supporto per l’intelligenza artificiale ThinQ AI consente di interagire con il dispositivo tramite comandi vocali, rendendo l’utilizzo ancora più semplice e immediato.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera approfondire le specifiche del LG NanoCell 65NANO81T6A, Amazon offre dettagli aggiuntivi e recensioni da parte di utenti che hanno già testato il prodotto. Questo può essere utile per chi cerca conferme sulla qualità e le prestazioni del televisore.

Inoltre, per chi desidera azzerare le spese di spedizione, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi iscritti possono approfittare di 30 giorni gratuiti. Gli studenti, invece, possono usufruire di un periodo di prova di 90 giorni. Abbonandosi a Prime, si accede a una serie di vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Non è tutto: Amazon offre anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible come parte dell’iscrizione ai servizi.