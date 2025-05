Un’opportunità imperdibile per gli appassionati del brand Nothing si presenta su Amazon. Gli utenti interessati a un pacchetto che include uno smartphone CMF e cuffie Bluetooth possono approfittare di un’offerta vantaggiosa.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il pacchetto in questione comprende il CMF Phone 2 Pro e le CMF Buds 2, entrambi disponibili per la prenotazione a partire dal 12 maggio 2025. I due dispositivi sono venduti e spediti direttamente da Amazon, garantendo una disponibilità immediata. Attualmente, il bundle è proposto con un 13% di sconto rispetto al prezzo di listino di 298,95 euro, portando il costo finale a soli 259 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera unire qualità e convenienza.

Caratteristiche del CMF Phone 2 Pro e delle CMF Buds 2

Il CMF Phone 2 Pro si distingue per il suo schermo AMOLED flessibile da 6,77″ FHD+, che offre un’esperienza visiva di alta qualità con un refresh rate di 120Hz. Dotato di una batteria capiente da 5.000 mAh, il dispositivo garantisce un’autonomia prolungata. Il cuore pulsante del telefono è il MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, un processore che assicura prestazioni elevate, rendendo il dispositivo adatto anche per l’uso intensivo.

Le CMF Buds 2, cuffie Bluetooth abbinate, presentano driver da 11mm in PMI e sono dotate della tecnologia Ultra Bass 2.0, che migliora notevolmente le basse frequenze, offrendo un suono ricco e coinvolgente. Gli utenti possono scegliere il colore del telefono tra Arancione, Bianco e Nero, mentre le cuffie saranno sempre disponibili in Grigio Scuro, indipendentemente dalla scelta del bundle.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi desidera azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti, l’iscrizione ad Amazon Prime rappresenta una soluzione vantaggiosa. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Gli studenti, invece, hanno la possibilità di attivare ben 90 giorni di prova gratuita. L’abbonamento Prime offre numerosi vantaggi, tra cui accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti tramite Prime Gaming e promozioni su altri servizi.

In aggiunta, Amazon propone tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, permettendo agli utenti di esplorare una vasta gamma di contenuti. Con tutte queste offerte, l’iscrizione ad Amazon Prime si presenta come un’opzione allettante per chi desidera massimizzare la propria esperienza di shopping online.