Acquistare uno degli orologi smart della linea Galaxy di Samsung rappresenta un’opportunità da non perdere, soprattutto in questo momento in cui è disponibile un’offerta su Amazon. Per un breve periodo, il Galaxy Watch7 è in promozione, rendendo il suo acquisto particolarmente vantaggioso.

Offerta e prezzo del galaxy watch7

Il Galaxy Watch7 è attualmente proposto a un prezzo scontato del 38%, scendendo da 319 euro a soli 199 euro. Questo smartwatch di Samsung è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una disponibilità immediata. Il modello in promozione è caratterizzato da una ghiera touch in alluminio da 40 millimetri di colore verde, in perfetta armonia con il cinturino abbinato.

Caratteristiche del galaxy watch7

Uno degli aspetti distintivi del Galaxy Watch7 è il suo sistema avanzato per l’analisi del sonno, che consente agli utenti di monitorare la qualità del riposo. Inoltre, questo dispositivo è dotato di funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali, come il battito cardiaco, e integra un GPS per il tracciamento delle attività all’aperto. La batteria di lunga durata e il controllo tramite il doppio avvicinamento delle dita sono ulteriori caratteristiche che rendono questo smartwatch un compagno ideale per chi desidera uno stile di vita attivo. È importante notare che il dispositivo è compatibile con tutti i telefoni Android 11 o superiori, ampliando così la sua versatilità.

