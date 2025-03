Se state progettando di assemblare un potente PC da gaming con un processore Intel di quattordicesima generazione, un’offerta su Amazon potrebbe catturare la vostra attenzione. La scheda madre Gigabyte Z790 D AX è attualmente disponibile a un prezzo vantaggioso, rendendola una scelta ideale per gli appassionati di tecnologia.

La Gigabyte Z790 D AX è un prodotto di alta qualità, venduto e spedito direttamente da Amazon, con la comodità di una disponibilità immediata. Attualmente, questa scheda madre è proposta a un sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato di 244 euro, permettendo di acquistarla per soli 139 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera costruire un sistema potente e performante.

Compatibilità e funzionalità avanzate

La Gigabyte Z790 D AX è progettata specificamente per i processori Intel della 14a generazione, ma offre anche compatibilità con i modelli delle generazioni precedenti, inclusi quelli della 13a e 12a generazione, grazie al socket LGA 1700. Questa versatilità la rende una scelta interessante per chi desidera aggiornare il proprio sistema senza dover sostituire l’intera scheda madre.

Tra le funzionalità più rilevanti della scheda madre troviamo il Q-Flash Plus, una caratteristica innovativa che consente di aggiornare il BIOS anche in assenza di un processore installato. Questo è particolarmente utile per gli utenti che vogliono assicurarsi di avere sempre l’ultima versione del BIOS senza complicazioni. Inoltre, la scheda madre è dotata di supporto per il WiFi 6E integrato, garantendo connessioni internet veloci e stabili, un aspetto fondamentale per i gamer che necessitano di una bassa latenza durante le sessioni di gioco.

Vantaggi dell’abbonamento ad Amazon Prime

Per chi desidera approfittare di ulteriori vantaggi, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi membri possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, durante il quale hanno accesso a una serie di servizi esclusivi. Tra questi, le spedizioni gratuite, una vasta selezione di film e serie TV su Prime Video, e giochi gratuiti attraverso il servizio Prime Gaming. Questa offerta non solo arricchisce l’esperienza di acquisto, ma offre anche intrattenimento e vantaggi aggiuntivi.

In sintesi, la Gigabyte Z790 D AX rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una scheda madre performante e versatile per un PC da gaming. Con un prezzo competitivo e funzionalità avanzate, questo prodotto si posiziona come una delle migliori opzioni disponibili sul mercato nel 2025.