Se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma con caratteristiche tecniche di alto livello, non lasciatevi sfuggire l’offerta su Amazon per il Realme 12. Questo dispositivo, disponibile per l’acquisto immediato, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un telefono di fascia media a un prezzo contenuto.

Caratteristiche tecniche del realme 12

Il Realme 12 si distingue per un display AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e reattiva. Sotto il cofano, il dispositivo è equipaggiato con il potente processore Snapdragon 685, affiancato da 8 GB di RAM, rendendolo capace di gestire multitasking e applicazioni pesanti senza problemi. La memoria interna è di 128 GB, offrendo ampio spazio per foto, video e app.

Un altro aspetto da sottolineare è la batteria da 5.000 mAh, che assicura un’ottima autonomia. Inoltre, il supporto alla ricarica rapida Supervooc da 67W permette di ricaricare rapidamente il dispositivo, un vantaggio non indifferente per chi ha una vita frenetica. La fotocamera è un altro punto di forza, dotata della Sony LYT-600 OIS, capace di scattare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Offerta e disponibilità

Attualmente, il Realme 12 è proposto con uno sconto del 35% sul prezzo originale, rendendolo accessibile a soli 112 euro. Questo rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo di alta qualità a un prezzo competitivo. La promozione è attiva su Amazon, dove il prodotto è venduto e spedito direttamente, garantendo così un servizio rapido e sicuro.

Per ulteriori dettagli sulle specifiche e le funzionalità del Realme 12, è possibile visitare la pagina ufficiale di Amazon, dove troverete tutte le informazioni necessarie per effettuare un acquisto consapevole.

Promozioni per studenti

Gli studenti possono beneficiare di un’ulteriore opportunità grazie alla promozione Amazon Prime Student. Registrandosi, è possibile ottenere tre mesi di servizio gratuito, che include spedizioni gratuite, accesso a Prime Video per film e serie TV, e vantaggi su Prime Gaming. Questa offerta rappresenta un modo conveniente per sfruttare al meglio il servizio Amazon, rendendo l’acquisto del Realme 12 ancora più interessante.