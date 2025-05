Un’offerta imperdibile è disponibile su Amazon per chi cerca uno smartphone robusto e con una batteria dalle prestazioni eccezionali. Il modello in questione è l’OUKITEL WP35S, un dispositivo progettato per resistere a condizioni estreme, con un numero limitato di pezzi in vendita a un prezzo scontato.

Il 24% di sconto applicato sul prezzo consigliato di 249,99 euro consente di acquistare questo rugged smartphone a soli 189 euro. La promozione è attiva solo per poche ore, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere questa opportunità.

Caratteristiche del modello Oukitel wp35s

L’OUKITEL WP35S è costruito con materiali particolarmente resistenti, in grado di sopportare urti, cadute, temperature estreme, oltre a essere impermeabile e resistente alla polvere. Questo smartphone è dotato di un processore MediaTek Helio, che garantisce prestazioni elevate, supportato da 24 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB.

Un elemento distintivo di questo dispositivo è la sua batteria da ben 11.000 mAh, che offre un’autonomia straordinaria, permettendo agli utenti di utilizzarlo per periodi prolungati senza la necessità di ricariche frequenti. Questo rende l’OUKITEL WP35S una scelta ideale per chi ha bisogno di un telefono affidabile in situazioni di lavoro impegnativo o durante attività all’aperto.

